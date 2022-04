Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Mit Feuerlöscher Autos verschmutzt (05.04.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Dienstagabend zwischen 19.30 Uhr und 20.50 Uhr haben Unbekannte geparkte Autos auf der Siederstraße mit den Inhalten mehrerer Feuerlöscher verunreinigt. Die Unbekannten klauten von einem nahegelegenen Gelände einer Firma auf der Schubertstraße drei Feuerlöscher und versprühten deren Inhalt auf insgesamt vier Autos und eine Gartenmauer. Ob außer der Verschmutzung an den Autos noch Folgeschäden entstanden sind, steht derzeit noch nicht fest. Die Kosten für das wieder Befüllen der am Tatort zurückgelassenen Feuerlöscher beläuft sich auf rund 250 Euro. Hinweise zu den Vandalen nimmt das Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, entgegen.

