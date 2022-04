POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei setzt verkehrsunsicheres Fahrzeug außer Betrieb (06.04.2022)

Stockach (ots) - Ein unbekannter Täter ist am Mittwoch, zwischen 14 Uhr und 17 Uhr, in eine Wohnung in der Goethestraße eingebrochen. Der Einbrecher hebelte die Wohnungstür auf und verschaffte sich so Zutritt. Anschließend durchsuchte der Täter ein Zimmer, erbeutete jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. An der aufgehebelten Tür entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Personen, die im angegebenen ...

