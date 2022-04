Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Zu viel Gas - Auto kracht in Leitplanke (06.04.2022)

Donaueschingen (ots)

Ein Auto ist am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, an der Einmündung der Bundesstraße 27 auf die Landesstraße 180 auf Höhe Donaueschingen Mitte in eine Leitplanke gekracht. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer war auf der B27 unterwegs und bog auf Höhe Donaueschingen-Mitte auf die Landesstraße 180 ab. Beim Anfahren beschleunigte der junge Fahrer das PS-starke Auto derart, dass das Heck des Autos ausbrach und der BMW gegen die Leitplanke schleuderte. Den am Auto entstanden Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro, an der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

