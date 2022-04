Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Vandalismus in Kleingartenanlage (05./06.04.2022)

Singen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter in der Kleingartenanlage "Weißer Rettich" in der Bruderhofstraße ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen. Die Unbekannten beschädigten die Gartenlauben auf insgesamt zehn Parzellen mit diversen Graffitis in rosa und brauner Farbe. Zudem schlugen die Täter an einem Gartenhaus und einem danebenstehenden Gewächshaus mehrere Scheiben ein. Auf einer weiteren Parzelle traten sie die Tür eines Geräteschuppens ein. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Personen, die in der vergangenen Nacht im Bereich der Kleingartenanlage Verdächtiges beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell