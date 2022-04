Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 18.000 Euro Schaden bei Unfall (06.04.2022)

Singen (ots)

Insgesamt rund 18.000 Euro Blechschaden sind die Folge eines Unfalls, der am Mittwochmorgen an der Einmündung der Freibühlstaße auf die Straße "Pfaffenhäule" passiert ist. Ein 65-jähriger VW Passat-Fahrer war auf der Freibühlstraße in Richtung des "Pfaffenhäule" unterwegs. An der Einmündung bog der Mann nach links ab und kollidierte dabei mit einem von rechts kommenden Lastwagen eines 32-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Den Schaden am Lastwagen schätzte die Polizei auf rund 8.000 Euro.

