Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt (06.04.2022)

Konstanz (ots)

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall auf der Mainaustraße am Mittwochabend, gegen 21 Uhr, verletzt worden. Eine 52-jährige Volvo-Fahrerin war auf der Mainaustraße in Richtung Sternenplatz unterwegs. An der Einmündung zur Neuhauser Straße bog die Frau nach links ab. Ein 34 Jahre alter Rollerfahrer, der auf der Mainaustraße entgegen kam, konnte einen Zusammenstoß nur noch durch eine Vollbremsung, bei der er stürzte, verhindern. Der 34-Jährige verletzte sich dabei leicht. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

