POL-KN: (Schiltach, Lkrs. RW) Teures E-Bike von Fahrradabstellplatz gestohlen

Mit Gewalt hat ein unbekannter Dieb am Mittwoch eine Metalltüre eines speziellen Fahrradabstellplatzes in der Bachstraße aufgehebelt und daraus ein E-Bike gestohlen. Das schwarze Mountainbike der Marke "Cube" im Wert von rund 4000 Euro war vom Eigentümer dort auf der Gebäuderückseite eines Mehrfamilienhauses befindet, abgestellt worden. Der Dieb hinterließ bei dem Diebstahl ein Hebeleisen, das die Polizei zur Spurensicherung in Verwahrung genommen hat. Wer für die Tat, die zwischen 2 Uhr und 14 Uhr stattfand, in Frage kommt, ist derzeit unklar. Die Polizei Schramberg bittet um Hinweise unter Telefon 07422 27010.

