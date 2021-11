Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Scheibe eingeschlagen

Hemer (ots)

Am 23.11.2021, gegen 14:05 Uhr, schlug ein unbekannter Täter die Scheibe eines geparkten Opel Corsa ein und entwendete vom Beifahrersitz die Handtasche der 35-jährigen Geschädigten. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum am Stiller Weg geparkt. Der Täter entfernte sich unbemerkt mit dem Diebesgut. Ebenfalls am 23.11.2021, zwischen 05:40 Uhr und 14:45 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter einen geparkten Mercedes Benz im Industriepark Edelburg. Der Geschädigte erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Die Beamten stellten vor Ort Kratzer im Bereich der Motorhaube sowie seitlich am Fahrzeug fest.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei Hemer unter 02372-9099-0. (becks)

