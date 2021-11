Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dieb in der Sporthalle

Menden (ots)

Am 23.11.2021 kam es zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr an einer Schule in der Windhorststraße zu einer Sachbeschädigung und Diebstählen in der dortigen Sporthalle. Während des Sportunterrichts entzündete ein unbekannter Täter die Jacke eines Schülers in der Umkleide, diese wurde dabei leicht beschädigt. Aus diversen Taschen entwendete er zudem Geldbörsen und Bargeld. Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit. Die Schüler bemerkten den dreisten Diebstahl erst nach der Sportstunde. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Hinweise an die Polizei Menden unter 02373-9099-0.(becks)

