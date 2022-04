Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Erneut zahlreiche Autofahrer beanstandet

Rottweil (ots)

Die Polizei Rottweil hat am Mittwoch erneut zahlreiche Autofahrer ertappt, die nicht angeschnallt waren und während der Fahrt mit dem Handy telefonierten. Die Kontrollen, die am Nachmittag im Rahmen einer Schwerpunktaktion in Deißlingen und in der Rottweiler Königstraße durchgeführt worden waren, förderten insgesamt 25 Ordnungswidrigkeiten zutage. Zehn Mal beanstandeten die Beamten widerrechtlich benutze Handys, elf Gurtverstöße und zwei mängelbehaftete Autos. Zwei Mal wurde auch die Kinder im Auto nicht richtig gesichert. Die Verkehrsteilnehmer wurden von der Polizei belehrt und auf die Nachlässigkeiten und damit verbundenen Gefahren hingewiesen. Sie erwarten nun Bußgelder bis zu 100 Euro und Punkte in Flensburg. Die Polizei wird im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zeit weiterhin derartige Kontrollen durchführen.

