Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81/Dietingen, Lkrs. RW) Trucker erheblich betrunken

Dietingen (ots)

Die Polizei hat am Dienstag einem Lastwagenfahrer, der sich mit seinem 40-Tonner auf der Tank- und Rastanlage Neckarburg West befand, die Fahrzeugschlüssel abgenommen. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 2,5 Promille. Eine Mitarbeiterin einer Spedition aus dem Landkreis Osnabrück hatte die Polizei informiert, weil sie ihren 56 Jahre alten Fahrer nicht mehr erreichen konnte, der dort eine Pause machte und er zuvor noch über Kreislaufprobleme klagte. Eine Streife fand sehr schnell den geparkten Lastzug und überprüfte den Mann, der wohlbehalten, aber mit deutlich zu viel intus, in seinem Truck saß. Das Klingeln seines Mobiltelefons habe er nicht bemerkt, so der Berufskraftfahrer. Die Fahrzeug- und Transportdokumente behielt die Polizei sicherheitshalber ebenfalls ein. Gegen später wurde die Dokumente dem Chef der Firma und einem Aushilfsfahrer übergeben. Ob der Fahrer bereits betrunken am Steuer war, steht noch nicht fest. Die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell