Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Leipferdingen

Lkr. Tuttlingen) Verkehrsunsicherer Traktor auf der Straße unterwegs (06.04.2022)

Leipferdingen (ots)

Ein 70-jähriger Fahrer ist am Mittwoch gegen 11 Uhr mit seinem landwirtschaftlichen Gespann auf der Kreisstraße 5923 unterwegs gewesen und von der Verkehrspolizei kontrolliert worden. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie sich den Traktor Deutz und den Anhänger näher anschauten. An diesen fehlten Teile der Beleuchtung sowie ein kompletter Radkasten, wodurch die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war. Die Weiterfahrt ist dem Mann nur noch für eine kurze Wegstrecke genehmigt worden. Er muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 80 Euro rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell