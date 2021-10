Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: 86- jähriger Mann vermisst - die Polizei bittet um Mithilfe!

Ratzeburg (ots)

08. Oktober 2021 | Kreis Stormarn - 07.10.2021 - Barsbüttel

Die Polizei bittet die Medien und die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem seit dem 07. Oktober 2021 vermissten Nuriddin A. aus Barsbüttel.

Der Rentner wurde letztmalig am 07. Oktober 2021, gegen 14:00 Uhr an seiner Wohnanschrift in Barsbüttel gesehen. Er wollte mit seinem grauen Opel Corsa (amtl. Kennzeichen: OD-NA 848) nach Hamburg zum Friseur fahren, wo er jedoch nicht ankam.

Herr A. ist ca. 1,70m groß, schlank, hat weiße Haare und grüne Augen. Er war vor seinem Verschwinden mit einem blauen Wollpullover, einer blauen Jeans und einem grauen Sakko bekleidet. Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen und es gibt Hinweise, dass er zeitweise orientierungslos ist.

Wer Nuriddin A. oder seinen Opel Corsa gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer: 040/ 727 707-0 oder beim Polizeinotruf 110 zu melden.

