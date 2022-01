Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein 23 jähriger Pkw Fahrer aus einem Dasseler Ortsteil stellte am Freitag, 07. Januar 2022, seinen Pkw, Audi A 5, gegen 18.30 auf dem Parkplatz Breil in Einbeck ab. Als er gegen 19.45 Uhr wieder zu seinem Auto kam, fiel ihm sofort auf, dass aus dem Kunststoffgitter vor dem Kühlergrill ein großes Stück herausgebrochen wurde. Weiterhin stellte er fest, dass auf dem Dach Kratzer waren und am hinteren Stoßfänger ein Loch, vermutlich mit einem Schraubendreher, geschlagen wurde. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000,- Euro. Zeugen, die zu dieser Tat Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell