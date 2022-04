POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Schwerer Unfall auf Kreisstraße

Rottweil (ots) - Die Polizei Rottweil hat am Mittwoch erneut zahlreiche Autofahrer ertappt, die nicht angeschnallt waren und während der Fahrt mit dem Handy telefonierten. Die Kontrollen, die am Nachmittag im Rahmen einer Schwerpunktaktion in Deißlingen und in der Rottweiler Königstraße durchgeführt worden waren, förderten insgesamt 25 Ordnungswidrigkeiten zutage. Zehn Mal beanstandeten die Beamten widerrechtlich ...

