POL-UL: (BC) Laupheim - Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Am Freitagmorgen (Silvester), gegen 03.00 Uhr, verständigte ein Firmeninhaber die Polizei. In seiner Firma im Industriegebiet Neue Welt war ein Alarm ausgelöst worden. Das Gebäude wurde mit mehreren Streifen umstellt. Beim Verlassen des Gebäudes lief der 40-jährige Einbrecher der Polizei direkt in die Arme. Er erkannte seine ausweglose Situation und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er hatte Bargeld und Leuchtmittel gestohlen.

