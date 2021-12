Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fahrt im Rausch

Unter Drogeneinfluss stand am Mittwoch ein 29-Jähriger in Göppingen.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife sah den Toyota kurz vor 15 Uhr in der Heininger Straße fahren. Die Polizei stoppte das Auto. Bei der Kontrolle hatten die Beamten schnell den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Das bestätigte ein Drogentest. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ermittlungen ergaben, dass der Mann wegen eines ähnlichen Deliktes in Erscheinung getreten war.

