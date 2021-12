Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Rechte Fahrspur nach LKW-Unfall auf der BAB 24 gesperrt

Parchim / Stolpe (ots)

Auf der BAB 24 bei Parchim ist am Dienstagvormittag ein mit Lebensmitteln beladener LKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gefahren. Dabei verletzte sich der 47-jährige Fahrer leicht. Der aus Tschechien stammende Mann erlitt einen Schock und musste kurzeitig im Krankenhaus behandelt werden. Die Bergung des LKW- Gespanns dauert derzeit noch an. Hierzu musste die rechte Fahrspur in Richtung Berlin gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

