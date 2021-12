Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Frau von eigenem PKW erfasst

Ludwigslust (ots)

Bei einem Einparkmanöver in Ludwigslust ist am Dienstagmorgen eine Fahrerin von ihrem eigenen PKW erfasst worden. Die 62-jährige deutsche Fahrerin erlitt dabei eine Beinverletzung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich gegen 06:30 Uhr in der Neustädter Straße. Beim Zurücksetzen des Autos habe die Frau die Fahrertür geöffnet, um das Geschehen besser im Blick zu haben. Dabei sei sie aus noch ungeklärter Ursache plötzlich aus dem Auto gefallen. Anschließend wurde die am Boden liegende Frau von dem noch rollenden PKW erfasst. Ein zufällig vorbeikommender Mann kümmerte sich um die verletzte Fahrerin und leistete ihr Erste Hilfe. Er informierte umgehend die Rettungskräfte.

