POL-LWL: Vier Demonstrationen am Montagabend im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Ludwigslust-Parchim (ots)

Bei insgesamt vier Demonstration haben am Montagabend im Landkreis Ludwigslust-Parchim nach Schätzungen der Polizei zusammen rund 380 Personen gegen die derzeit geltenden Corona-Beschränkungen bzw. gegen die Impflicht protestiert. Die Proteste blieben aus Sicht der Polizei insgesamt friedlich.

In Plau begleitete die Polizei eine angemeldete Demonstration von rund 100 Personen, die durch die Innenstadt zog. Verstöße gegen die von der Versammlungsbehörde erteilten Auflagen wurden seitens der Polizei nicht festgestellt.

In der Parchim zogen bei einer nicht angemeldeten Demonstration in Form eines sogenannten Spaziergangs rund 60 Personen durch die Innenstadt. Der Protestmarsch teilte sich in zwei Gruppen, die jeweils von der Polizei begleitet wurden. Im Ergebnis nahm die Polizei die Personalien von mehreren Teilnehmern auf. Es wird geprüft, ob es sich hierbei um die Initiatoren der nicht angemeldeten Versammlung handelt. Der Protestmarsch blieb friedlich.

Auf dem Markplatz in Boizenburg trafen sich am Montagabend ca. 120 Personen, die sich zu einem nicht angemeldeten Aufzug formierten und durch die Innenstadt gingen. Die Polizei nahm auch hier die Personalien von mehreren Teilnehmern, die möglicherweise als Initiatoren der nicht angemeldeten Versammlung gelten, auf. Zudem hat die Polizei gegen einen Teilnehmer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte erstattet. Der Mann hatte einen Polizeibeamten bedrängt und sich anschließend polizeilichen Maßnahmen widersetzt. Er führte zudem ein sogenanntes Multitool mit einem Taschenmesser bei sich.

In Ludwigslust kam es am frühen Montagabend zu einem nicht angemeldeten Protestmarsch, an dem sich in der Spitze etwa 100 Personen beteiligten. Der Aufzug zog in loser Folge auf Gehwegen vom Alexandrinenplatz kommend durch die Innenstadt. Zu Störungen kam es nicht.

