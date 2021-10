Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisierter Sturz mit E-Scooter - zwei Blutentnahmen und Strafverfahren

Düren (ots)

In der Nacht zum Samstag musste die Polizei nach einem Unfall Maßnahmen gegen zwei Männer einleiten, die jeweils unter Alkoholeinfluss auf einem versicherungspflichtigen E-Scooter in der Dürener Innenstadt unterwegs waren. Das hat jetzt nachhaltige Folgen.

Gegen 02:30 Uhr war es auf der Hohenzollernstraße zum mutmaßlich selbstverschuldeten Sturz einer E-Scooter-Besatzung gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte ein 31-Jähriger aus Köln das Elektrokleinstfahrzeug in Richtung Bahnhof geführt und einen Freund, einen ebenfalls 31 Jahre alten Mann aus Düren, verbotswidrig mit auf dem Scooter befördert. Beim Unfall, dessen genauen Umstände noch geklärt werden müssen, hatte sich der Kölner blutende Kopfverletzungen zugezogen, so dass der Rettungsdienst den Mann vor Ort aufnahm und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportierte.

Während der Verletzte dorthin unterwegs war, traf auch die Polizei an der Unfallstelle ein. In diesem Moment hatte der Dürener bereits das Gefährt bestiegen und war damit, vor den Augen der Beamten, unter Mißachtung des Rotlichts von der Hohenzollernstraße weiter auf die Schützenstraße gefahren. Dabei legte er eine auffallend unsichere, schwankende Fahrweise an den Tag, die sich aus dem bei ihm durchgeführten Alkoholtest mit einer Ergebnisanzeige von 1,36 Promille (in der Atemluft) erklären ließ.

Auch sein in Köln wohnhafter Kumpel, der mit einer ambulanten Behandlung seiner Platzwunden davon kam, bewies mit einem Alkoholtestergebnis von 1,52 Promille (in der Atemluft), dass er zum Führen eines E-Scooters alkoholbedingt nicht mehr geeignet gewesen war. Bei beiden Beschuldigten wurde zu Beweiszwecken die Entnahme eine Blutentnahme angeordnet. Die Herkunft des Elektrofahrzeugs muss noch geklärt werden; es wurde zunächst durch die Polizei sichergestellt.

Das Strafverfahren gegen die beiden Männer dauert an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell