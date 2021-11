Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen nach Unfall im Kreuzungsbereich gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 05:40 Uhr stießen ein 57-Jähriger mit seinem Mercedes und eine 48-jährige VW-Lenkerin im ampelgeregelten Kreuzungsbereich der Gottlieb-Daimler-Straße und der Calwer Straße in Sindelfingen zusammen. Beide Fahrzeuglenker befuhren die Gottlieb-Daimler-Straße. Der Mercedes fuhr in Fahrtrichtung Niederer Wasen. Die VW-Lenkerin fuhr vom Niederen Wasen kommend und wollte an der Kreuzung nach links in Richtung der Zufahrt der B 464 abbiegen. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Da beide Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, werden Unfallzeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell