Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg - Mönchberg: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch zwischen 08:00 Uhr und 14:50 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung im südlichen Bereich der Weingartenstraße in Mönchberg ein. Die unbekannten Täter entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

