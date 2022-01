Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Bewohner überraschen Einbrecher + Heizöl in Flammersbacher Kanalisation eingeleitet + Lack zerkratzt + Mit Promille gegen Gartenmauer + Mit Drogen gestoppt +

Dillenburg (ots)

Haiger-Flammersbach: Heizöl in Kanalisation eingeleitet -

Nach einer Gewässerverunreinigung im Haigerer Stadtteil Flammersbach bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Verräterischer Geruch machte heute Morgen einen Mitarbeiter der Stadtwerke Haiger an einem Vorfluterbecken auf das Heizöl aufmerksam. Momentan geht die Polizei davon aus, dass das Heizöl im Bereich Flammersbach in die Kanalisation eingeleitet wurde. Eine Spezialfirma pumpte mehrere hundert Liter des Brennstoffes aus dem Vorfluter ab. Glücklicherweise war der Vorfluter nicht übergelaufen. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zur Herkunft des Heizöls machen? Wer hat in Flammersbach in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Burg: Einbrecher verscheucht -

Gestern Abend (06.01.2022) versuchte ein Unbekannter in ein Haus in der Dorfstraße einzudringen. Gegen 22.45 Uhr schreckten die Anwohner auf. Bei einem Blick aus dem Fenster bemerkten sie eine Person, die davonrannte. Am nächsten Morgen entdeckten sie Hebelspuren an einer Nebentür. Eine Beschreibung des Unbekannten ist den Zeugen nicht möglich. Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt: Wer hat den Unbekannten am Donnerstagabend in der Dorfmitte beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Anwohner überrascht Dieb im Keller -

Die Wetzlarer Polizei bittet bei der Ermittlung eines in der Straße "Alten Wache" ertappter Einbrechers um Mithilfe. Am späten Donnerstagabend (06.01.2022), gegen 23.53 Uhr überraschte ein Anwohner den Unbekannten im Keller des Mehrfamilienhauses. Der Dieb rannte aus dem Haus und in Richtung Magdalenenhäuser Weg davon. Wie sich später herausstellte, hatte der Unbekannte einen Kellerverschlag und das Schloss eines Fahrrades aufgebrochen. Der Zeuge beschreibt den Täter als Deutschen, ca. 180 cm groß und zwischen 80 und 90 Kg schwer. Er war Ende 20 Jahre alt und hatte braune Haare. Zur Tatzeit trug er eine schwarz gefleckte Jacke und hatte eine schwarze Sporttasche bei sich. Wer hat den Unbekannten auf seiner Flucht im Bereich der Alten Wache und des Madgalenenhäuser Wegs beobachtet? Wer kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Lack zerkratzt -

Am Donnerstag (06.01.2022) vergriff sich ein Unbekannter an dem Lack eines dunkelblauen dreier BMW. Der Wagen parkte zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr in der Zwirleinstraße, in Höhe der Hausnummer 22. Mit einem spitzen Gegenstand trieb der Täter einen Kratzer in den Lack der Fahrerseite. Die Reparatur wird etwa 300 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Leun: Mit Promille die Kurve nicht gekriegt -

Mit leichten Verletzungen überstand ein 21-jähriger Skodafahrer den Aufprall gegen eine Gartenmauer. Ein Alkoholtest wies dem Solmser 1,33 Promille nach. Heute Morgen, gegen 02.20 Uhr war der junge Mann auf der Gertrudisstraße unterwegs. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mauer. Der Unfallfahrer trug leichte Verletzungen davon, seine Mitfahrerin blieb unverletzt. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Schäden an dem Wagen und der Mauer summieren sich auf ca. 5.500 Euro. Der 21-Jährige musste mit auf die Wetzlarer Wache, dort nahm ihm ein Arzt eine Blutprobe und die Polizisten seinen Führerschein ab. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Leun: Mit Drogen gestoppt -

Wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Fahrens unter Drogeneinflusses und ohne die erforderliche Fahrerlaubnis wird sich ein 33-jähriger Renaultfahrer verantworten müssen. Wetzlarer Polizisten stoppten den Solmser am frühen Freitagmorgen (07.01.2022) in seinem Clio. Reaktions- und Konzentrationstests ließen den Verdacht zu, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Polizisten eine geringe Menge an Amphetamin sowie eine Crackpfeife. Er musste auf der Wache eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Weiterhin stellten die Ordnungshüter fest, dass der 33-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Wetzlarer Polizeistation wieder verlassen.

