POL-LDK: + Verkehrsdienst kontrolliert in Dillenburg + Um Frontalcrash zu vermeiden in die Leitplanke gesteuert / Polizei sucht Zeugen +

Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei führte der Regionale Verkehrsdienst Lahn-Dill am Dienstag (05.01.2022) eine Verkehrskontrolle in der Hindenburgstraße durch.

Im Zeitraum von 08.45 Uhr bis 14.30 Uhr stoppten sie verschiedenste Fahrzeuge und überprüften die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer sowie die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge. An 17 Fahrzeugen bemängelten die Ordnungshüter defekte Beleuchtung, in sieben Fahrzeugen fehlte das Erste-Hilfe-Material, in anderen Fahrzeugen fehlten die Warnweste oder das Warndreieck. Zudem stoppten sie einen Gurtmuffel. Ein Päckchenauslieferer hatte es mit der Beladung maximal übertrieben. Die Sendungen stapelten sich auf seinem Beifahrersitz bis an die Decke seines Kleintransporters und schränkten das Sichtfeld des Fahrers gefährlich ein. Erst nachdem er umgeladen und sich ein freies Sichtfeld geschaffen hatte, durfte er seine Fahrt fortsetzen. Für einen 26-jährigen Dillenburger endete die Fahrt mit seinem E-Scooter an der Kontrollstelle. Der Dillenburger lenkte sein Weihnachtsgeschenk auf dem Bürgersteig an den Ordnungshütern vorbei. Hierbei fiel sofort auf, dass an dem Gefährt keine Versicherungsplakette angebracht war. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Verkehrsexperten fest, dass das Gefährt über keine allgemeine Betriebserlaubnis verfügt. Der Verkehrsdienst ermittelt wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen des Verdachtes des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis.

Aßlar - B 277: Zeugen nach Unfallflucht zwischen Ehringshausen und Werdorf gesucht -

Um einem entgegenkommenden Wagen auszuweichen und damit einen Frontalcrash zu verhindern, musste ein 20-Jähriger am späten Abend des ersten Weihnachtsfeiertages seinen BMW nach rechts gegen die Leitplanke steuern. Der Wetzlarer war am 25.12.2021 (Samstag), gegen 22.50 Uhr von Ehringshausen in Richtung Werdorf unterwegs. Der Entgegenkommende überholte seinerseits einen PKW und benutzte dafür die Fahrspur des Wetzlarers. Der zog seinen BMW nach rechts und touchierte die Leitplanke. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht - verletzt wurde niemand. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der unbekannte Unfallverursacher in Richtung in Richtung Ehringshausen davon. Angaben zu dem flüchtigen Wagen kann der 20-Jährige nicht machen. Die Polizei in Wetzlar sucht Zeugen der Beinahe-Kollision und bittet insbesondere die Insassen des vom Unfallfahrer überholten Fahrzeugs sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

