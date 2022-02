POL-GI: Aus dem Bus gesprungen und schwer verletzt + Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte + Von der Fahrbahn abgekommen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 28.02.2022:

Gießen: Aus dem Bus gesprungen und schwer verletzt

Offenbar, um einer Fahrkartenkontrolle zu entgehen, sprang ein 28 - Jähriger am Samstagmorgen aus einem fahrenden Linienbus kopfüber auf die Straße. Der deutsche Staatsangehörige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Mann, der im Landkreis Gießen wohnhaft ist, befand sich als Fahrgast in einem Bus (Linie 1), der gegen 08.45 Uhr im Bereich der Robert-Sommer-Straße unterwegs war. Als der Mann einen Kontrolleur sah, schlug er unvermittelt eine Scheibe einer Tür ein und sprang kopfüber durch das Loch in der Scheibe auf die Straße. Der Fahrer musste eine Notbremsung einleiten. Der 28 - Jährige wurde durch einen Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ein Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr wurde gegen ihn eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Diebstahl aus PKW

Am Sonntag, 27.02.2022, gegen 23:00 Uhr, öffnete offenbar ein algerischer Asylbewerber die unverschlossene Tür eines in der Martin-Luther-King-Straße geparkten PKW und war im Begriff das Handschuhfach zu öffnen, als er durch eine Polizeistreife bei der Tatausführung gestört wurde. Dadurch konnte verhindert werden, dass Gegenstände aus dem PKW entwendet wurden. Sowohl der 26- jährige Verdächtige, als auch ein Komplize, der "Schmiere" stand, konnten anschließend in der Nähe festgenommen werden. Im Zuge dessen wurde bei dem Haupttäter ein mitgeführtes Messer gefunden. Die beiden verdächtigen Personen stehen im Verdacht kurz zuvor noch einen weiteren ähnlich gelagerten Fall im Tatortnahbereich begangen zu haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Versuchter Betrug

Im Verlauf des vergangenen Mittwochs, 23. Februar 2022, wurde eine 72 Jahre alte Frau aus Gießen mehrfach mit unterdrückter Rufnummer angerufen. Letztlich nahm sie einen dieser Anrufe entgegen. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus und befragte sie über ihre finanziellen Verhältnisse. Da die Geschädigte detaillierte Angaben über ihr Kreditkartenkonto machte, wurde im später versucht, von diesem Geld abzuheben. Finanzieller Schaden konnte vermieden werden, da ihr Kreditkarteninstitut misstrauisch wurde und sich vor dem Ausführen der Überweisung telefonisch bei ihr rückversicherte. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Ein Mann im Alter von 29 Jahren wurde am Montag, 28. Februar 2022, gegen 07:30 Uhr aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Da er unmittelbar vor der Polizeidienststelle erneut anfing zu randalieren, versuchten die eingesetzten Beamten ihn vom Gelände der Polizeiliegenschaft zu führen. Im Zuge dessen griff der algerische Asylbewerber die Polizeibeamten an und spuckte einen Beamten an. Das führte dazu, dass er erneut im polizeilichen Gewahrsam eingesetzt werden musste.

Gießen: Gefährliche Körperverletzung

Im Eingangsbereich eines Gastronomiebetriebs in der Ludwigstraße kam es in Gießen am Sonntag, 27. Februar 2022 gegen 13:30 Uhr zu Streitigkeiten zwischen dem Sicherheitspersonal und einem Gast. Daraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung in Folge dessen der 24 - Jährige verletzt wurde. Gegen beide Parteien wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Wer kann sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen- Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: ED aus PKW

In der Gartenstraße in Gießen wurde am Sonntag, 27. Februar 2022, gegen 14:00 Uhr die Seitenscheibe eines PKW vermutlich durch einen 43 Jahre alten Mann eingeschlagen. Anschließend entwendete er, so die Ermittlungen, einen Rucksack aus dem Innenraum des PKW und entfernte sich zu Fuß vom Tatort. Mit Hilfe eines Zeugen konnte der mutmaßliche Täter in Tatortnähe festgenommen werden. Das Diebesgut konnte bei der Festnahme sichergestellt und später an den Eigentümer wieder ausgehändigt werden. Bei der Durchsuchung des georgischen Asylbewerbers konnte weiteres Diebesgut gefunden werden, welches einem PKW-Aufbruch mit gleicher Tatbegehungsweise entstammt, der ca. 1,5 Stunden zuvor in Gießen in der Bahnhofstraße begangen wurde. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Langgöns: Diebstahl von Baustelle

Von einem Baustellengelände in Langgöns wurde in der Nacht zwischen Samstag und Sonntag ein Bohrhammer entwendet. Der/Die Täter verschafften sich Zutritt zum Tatort, indem sie das Vorhängeschloss des Zugangstors und anschließend auch das Vorhängeschloss des Baucontainers durchtrennten. Wer kann Hinweise zum Tathergang geben? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen- Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchte Körperverletzung

In der Ludwigstraße wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den frühen Morgenstunden eine männliche Person kontrolliert, da offensichtlich eine weibliche Personengruppe verbal belästigt hatte. Der algerische Staatsbürger reagierte aggressiv auf die Polizeibeamten. Er versuchte er sich der Personalienfeststellung mit körperlicher Gewalt zu widersetzen. Den eingesetzten Beamten gelang es aber ihn zu Boden zu bringen, ihm Handfesseln anzulegen und ihn festzunehmen.

Gießen: Versuchter räuberischer Diebstahl

Am Samstag, 26. Februar, 2022 gegen 14:00 Uhr versuchte ein kurz zuvor volljährig gewordener Mann vermutlich zwei Parfümflaschen in der Bauchtasche seines Kapuzenpullovers aus der Parfümabteilung des Karstadt zu entwenden. Das Tatgeschehen konnte durch den Ladendetektiv über eine Überwachungskamera beobachtet werden. Der Verdächtige wurde vor dem Verlassen des Marktes von dem Ladendetektiv angesprochen. Darauf reagierte er direkt aggressiv, was zu einer Rangelei zwischen den beiden führte. In Folge dessen wurde der Täter leicht verletzt und konnte letztlich an die Polizei übergeben werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Exhibitionistische Handlungen

In einem Waschsalon am Ludwigsplatz wurde eine 24 Jahre alte Frau durch eine unbekannte männliche Person angesprochen. Der Mann entblößte sich und belästigte die Frau. Die Frau reagierte resolut und verständigte die Polizei. Der Täter flüchtete daraufhin vom Tatort. Er wurde durch die Geschädigte wie folgt beschreiben: Männlich Dunkelhäutig 25-30 Jahre alt Schwarze, kurze Haare Ca. 185 cm Schlank Bekleidet mit beigefarbener längerer Jacke mit Kapuze und Fellbesatz an der Kapuze Schwarze Hose Rote Turnschuhe Führte eine schwarze Umhängetasche mit weißen Applikationen mit sich Wer kann Hinweise zum Tathergang bzw. zum Täter geben? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen- Süd unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Zwei offenbar besoffene Radfahrer angehalten

In der Marburger Straße und in der Rodheimer Straße wurden am frühen Samstagmorgen und am späten Samstagabend zwei Radfahrer angehalten. Beide Personen im Alter von 22 und 35 Jahren hatten offenbar zu tief ins Glas geschaut und waren unter anderem in Schlangenlinien unterwegs. Der Jüngere hatte offenbar so viel getrunken, dass das Messgerät einen Wert von 1,7 Promille anzeigte. Die zweite Person hatte neben Alkohol auch Drogen zu sich genommen. Die Beamten fanden bei ihm auch Drogen. Auf beide Radfahrer kommen Strafverfahren zu.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Bei Parkmanöver Daimler beschädigt

1.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Daimlers nach einer Unfallflucht von Freitag (25.Februar) in der Pestalozzistraße. Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte ein Unbekannter zwischen 12.45 Uhr und 20.40 Uhr einen in Höhe der Hausnummer 3 geparkten schwarzen CLA 200. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim: Beim Vorbeifahren VW touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte am Samstag (26.Februar) zwischen 11.45 Uhr und 12.50 Uhr in der Leipziger Straße in Watzenborn-Steinberg einen geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem weißen Crafter zurückkam, war dieser auf der Fahrerseite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Staufenberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Zwischen Freitag (25.Februar) 23.00 Uhr und Samstag (26.Februar) 13.00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Poststraße in Treis a.d. Lumda in Richtung Alten-Busecker-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Zaun. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um ein Quad. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht in der Steinstraße

Vermutlich aufgrund eines Parkmanövers touchierte ein Unbekannter zwischen Freitag (25.Februar) 19.00 Uhr und Samstag (26.Februar) 10.00 Uhr in der Steinstraße (Höhe 50) einen geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem schwarzen Touran zurückkam, war dieser an der Frontstoßstange beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: VW beschädigt

Zwischen Mittwoch (23.Februar) 16.00 Uhr und Donnerstag (24.Februar) 08.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken einen in der Lessingstraße geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem weißen UO zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Hungen: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Am Samstag (26.Februar) gegen 17.15 Uhr befuhr ein 74-jähriger Mann in einem Mercedes den Eisenkauter Weg. Im Bereich einer Kurve wich der Mercedes-Fahrer spielenden Kindern aus und fuhr über die Fahrbahnmitte raus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Mofa eines 15-Jährigen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Unfall beim Parken

Am Sonntag (27.Februar) gegen 10.15 Uhr beabsichtigte eine 39-jährige Frau in einem Skoda in der Senckenbergstraße einzuparken. Offenbar übersah die Skoda-Fahrerin dabei einen parkenden VW und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Reiskirchen: Unfall an Ampel

Ein 30-jähriger Mann aus Grünberg in einem Renault befuhr am Samstag (26.Februar) gegen 20.25 Uhr die Carl-Benz-Straße in Richtung Bänningerstraße und ein 26-jähriger Mann aus Reiskirchen in einem BMW befuhr die Grünberger Straße in Richtung Reiskirchen. Im Bereich einer Ampelanlage kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligte gaben an bei grün gefahren zu sein. Eine 31-jährige Mitfahrerin des BMW verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 8.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

A485/Linden: Von der Fahrbahn abgekommen

Sonntagabend (27.Februar) gegen 18.10 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann in einen Suzuki den Zubringer von der Bundesstraße 49 aus Wetzlar kommend in Richtung Bundesautobahn 485 in Richtung Frankfurt. Dabei kam der Suzuki-Fahrer von der Fahrbahn ab, fuhr mit den rechtsseitigen Reifen auf die Außenleitplanke und kam nach circa 30 Metern wieder auf alle vier Reifen. Im Anschluss prallte das Fahrzeug nach links gegen die Außenleitplanke. Der 23-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete der Mann 2,74 Promille. Der Sachschaden wird auf insgesamt 4.800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Hungen: Auf linke Fahrspur geraten

Am Sonntag (27.Februar) gegen 15.30 Uhr befuhr ein 68-jähriger Mann aus Hungen in einem Opel die Bahnhofstraße in Villingen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Opel-Fahrer auf die linke Fahrspur und stieß mit einem geparkten Ssangyong zusammen. Durch den Aufprall kippte der Opel und blieb auf der Seite liegen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste angeschleppt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

