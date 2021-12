Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Einbruch in Werkstatt

Kalkar-Neulouisendorf (ots)

Am Samstag (18. Dezember 2021) zwischen 09:00 und 14:00 Uhr sind unbekannte Täter auf einem Hof an der Neulouisendorfer Straße in eine Werkstatt eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem zwei Bohrmaschinen, eine Handflex und einen mit Diesel gefüllten Kanister. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell