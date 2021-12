Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Zweimal Diebstahl aus PKW

Weeze (ots)

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag (18. Dezember 2021) haben Diebe zweimal in Weeze zugeschlagen. An der Ulmenstraße entwendeten sie aus einer Mercedes C-Klasse, die in einer Garagenzufahrt stand, unter anderem Bargeld und einen Rucksack. Dieser wurde wenig später an der nahegelegenen Straße An der Horst wiederaufgefunden. Aus einem Seat Ibiza, der am Fahrbahnrad auf dem Küstersweg abgestellt war, entwendeten die Täter persönliche Dokumente. Die Kripo Goch bittet Zeugen, die Hinweise zu den beiden Sachverhalten geben können, sich unter 02823 1080 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell