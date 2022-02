POL-GI: Kontrollen für "Sicheres Gießen" + Mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen + Randalierer in Klinik + Radlerin übersehen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 24.02.2022:

Kontrollen für "Sicheres Gießen" + Mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen + Randalierer in Klinik + Radlerin übersehen

Gießen: Kontrollen für "Sicheres Gießen"

Gleich mehrere Kontrollen wurden am Mittwoch durch Beamte der Polizeidirektion Gießen durchgeführt. Neben Personen - Kontrollen entlang des Uferweges und in Bereichen in der Innenstadt wurden auch einige Fahrradfahrer in Gießens Innenstadt angehalten. Ein 55 - Jähriger Deutscher war mit einem Pedelec in der Sudetenlandstraße unterwegs. Beamte überprüften die Rahmennummer des Elektrorades und stellten fest, dass dazu eine Fahndung eingetragen war. Demnach wurde das teure Rad 2019 in Gießen entwendet. Der Radfahrer gab an, dass er das Rad vor drei Jahren von einem Bekannten, dessen Namen er aber nicht mehr wusste, gekauft habe. Das Rad wurde sichergestellt. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu. Eine weitere Kontrolle eines Fußgängers führte zu einer Festnahme. Der 23 - Jährige wurde in der Rödgener Straße überprüft. Er war zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Gießen: Mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen

In der Marburger Straße wurde am frühen Donnerstagmorgen ein Verdächtiger festgenommen. Der 57 - Jährige Deutsche hatte offenbar in einem Hinterhof versucht, zwei Fahrradschlösser aufzubrechen. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte zunächst Schlimmeres verhindert werden. Der Verdächtige flüchtete, als er den Zeugen ansprach. Dank der schnellen Verständigung (gegen 01.10 Uhr) der Polizei konnte eine Streife den Mann wenig später festnehmen. Der polizeibekannte Verdächtige wurde dann erkennungsdienstlich behandelt. In der Nähe fanden die Beamten das entsprechende Werkzeug. Sehr ungewöhnlich für die Beamten war die Tatsache, dass der mutmaßliche Dieb einen kleinen schwarzen Hund bei der Tat dabeihatte. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Mit Metallstange auf gegenüber losgegangen

In einem Hinterhof in der Wetzlarer Straße kam es am Donnerstag, gegen 06.40 Uhr, zu einem Streit zwischen einem 21 und einem 22 - Jährigen. In dessen Verlauf soll der 21 - Jährige mit einer Eisenstange auf den etwas Älteren losgegangen sein. Offenbar konnte dieser jedoch den Angriff abwehren. Ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen Ladendieb erwischt

Kleidung im Wert von über 100 Euro wollte ein 39 - Jähriger am Mittwochnachmittag aus einem Bekleidungsgeschäft mitgehen lassen. Der verdächtige georgische Asylbewerber hatte Sicherungsetiketten entfernt. Ein Ladendetektiv hatte den mutmaßlichen Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Randalierer in Klinik

Um 02.20 Uhr meldeten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Erstaufnahmeeinrichtung der Polizei eine aggressive männliche Person. Offenbar hatte der 24 - jährige marokkanische Asylbewerber versucht, über einen Zaun zu steigen. Als dies misslang verletzte er sich mit einer abgebrochenen Glasflasche. Polizeibeamte versorgten den Verletzten und brachten in eine Klinik. Dort randelierte er und wehrte sich gegen die Maßnahmen.

Gießen: Ladendieb in Haft

Nach mehreren Ladendiebstählen ist ein 41-jähriger Mann in Haft gekommen. Der georgische Staatsbürger wird verdächtigt, mindestens sieben Ladendiebstähle begangen zu haben. Seit Anfang Oktober ist der mutmaßliche Langfinger im Gießener Stadtgebiet unterwegs und versuchte in Discountern, Drogerien sowie Kaufhäusern verschieden Waren wie z. b. Spielekonsolen, Spirituosen, Uhren sowie Elektronikartikel im Wert von wenigen Tausend Euro zu stehlen. Am 18. Februar nahmen ihn Polizisten nach einem erneuten Diebstahl von Parfum in einem Kaufhaus im Seltersweg fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erwirkten die Ermittler einen Haftbefehl bei einem Richter. Der georgische Asylbewerber sitzt nun in einer hessischen Justizvollzugsanstalt.

Verkehrsunfälle:

Fernwald: Zaun und Pfosten beschädigt

Zwischen Freitag (18.Februar) 10.00 Uhr und Samstag (19.Februar) 10.00 Uhr stieß ein bislang Unbekannter gegen einen Zaun und einen Metallpfosten in der Hauptstraße (Höhe 29) in Steinbach. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen in Höhe von 100 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Rödgener Straße

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Freitag (18.Februar) 20.00 Uhr und Montag (21.Februar) 16.00 Uhr in der Rödgener Straße (Höhe 22) einen geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem grauen Polo zurückkam, war dieser vorne links beschädigt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Laubach: Beim Vorbeifahren Ford gestreift

Mittwochabend (23.Februar) gegen 21.00 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann in einem Chevrolet die Friedrichstraße und streifte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Ford. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.500 Euro. Der Chevrolet war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Staufenberg: Beim Ausparken Audi touchiert

Am Mittwoch (23.Februar) gegen 17.45 Uhr beabsichtigte ein zunächst Unbekannter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Porstendorfer Straße rückwärts auszuparken. Dabei touchierte der Unbekannte einen geparkten Audi. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 66-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Heuchelheim: Zusammenstoß beim Abbiegen

Eine 71-jährige Frau aus Gießen in einem BMW befuhr am Mittwoch (23.Februar) gegen 18.10 Uhr der linken Abbiegespur der Heuchelheimer Straße und beabsichtigte in die Gottlieb-Daimler-Straße abzubiegen. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem LKW eines 51-Jährigen, der auf der rechten Spur unterwegs war. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: Pflanzkübel angefahren

Am Mittwoch (23.Februar) gegen 12.00 Uhr befuhr ein 77-jähriger Mann aus Gießen in einem VW die Cleeberger Straße in Espa. Offenbar übersah der Gießener dabei einen am Fahrbahnrand stehenden Pflanzkübel und kollidierte damit. Der Sachschaden wird auf insgesamt 1.650 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Einparken Fiat touchiert

Am Mittwoch (23.Februar) gegen 14.30 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Wettenberg in einem Mercedes die Keplerstraße. Dabei touchierte der Mercedes-Fahrer einen am Fahrbahnrand geparkten Fiat. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Radlerin übersehen

Am Mittwoch (23.Februar) gegen 14.35 Uhr befuhr eine 20-jährige Frau mit ihrem PKW die Frankfurter Straße stadtauswärts und beabsichtigte in die Wilhelmstraße abzubiegen. Vermutlich übersah die Frau dabei eine 26-jährige Radlerin, die stadteinwärts unterwegs war. Die Radfahrerin verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

