Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn Brand eines Doppeldeckerbusses

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, den 17.11.21, gegen 06:39 Uhr, geriet in 26160 Bad Zwischenahn, OT Specken, das Heck eines Doppeldeckerbusses auf dem Firmengelände eines Busunternehmens aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer wurde durch die freiwilligen Feuerwehren Bad Zwischenahn, Ohrwege und der Technischen Zentrale aus Elmendorf mit ca. 40 Einsatzkräften erfolgreich gelöscht. Durch den Brand wurden zwei Außenwände von angrenzenden Hallen und der Bus beschädigt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde der Verkehr auf den angrenzenden Straßen allerdings nicht behindert. Es kam zu keinen Personenschäden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 300000 Euro geschätzt.

