Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ mehrere Einbrüche im Stadtgebiet von Oldenburg +++

Oldenburg (ots)

Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Einbruch in die Geschäftsräume einer Firma im Ehnkenweg. Durch die bisher unbekannte Täterschaft wurde ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt. Anschließend wurden die Räume durchsucht und aus einem Tresor unter anderem hochwertiger Schmuck entwendet. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0441-7904115 zu melden. (1383058)

Zu einem weiteren Einbruch in einen Baucontainer kam es ebenfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag. Auf einer Baustelle an der Straße "Im Technologiepark" brachen die Täter einen Baucontainer auf und entwendeten hochwertiges Werkzeug. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0441-7904115 zu melden. (1383856)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell