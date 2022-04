Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall im Kreuzungsbereich mit hohem Blechschaden (06.04.2022)

Singen (ots)

Ein Unfall im Kreuzungsbereich der Beethovenstraße und der Straße "Am Posthalterswäldle" hat am Mittwochmorgen, gegen 10 Uhr, zu insgesamt rund 17.000 Blechschaden geführt. Ein 58-jähriger Mann fuhr mit einem Nissan auf der Beethovenstraße in Richtung Oberdorfstraße. An der Kreuzung zum "Posthalterswäldle" stieß der Nissan mit einem von rechts kommenden BMW einer vorfahrtsberechtigten 30 Jahre alte Frau zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der BMW, bevor er am rechten Fahrbahnrand zum Stehen kam. Beide Fahrer blieben unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das stark demolierte Auto der jungen Frau, an dem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. Am Nissan entstand Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

