Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Wohnungseinbruch (06.04.2022)

Stockach (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Mittwoch, zwischen 14 Uhr und 17 Uhr, in eine Wohnung in der Goethestraße eingebrochen. Der Einbrecher hebelte die Wohnungstür auf und verschaffte sich so Zutritt. Anschließend durchsuchte der Täter ein Zimmer, erbeutete jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. An der aufgehebelten Tür entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Personen, die im angegebenen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

In diesem Zusammenhang informiert die Polizei:

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidium Konstanz vereinbaren. Für den Landkreis Konstanz stehen die Berater unter der Telefonnummer 07531 995-1044 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell