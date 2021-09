Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen/Kamen/Unna - Polizei sucht mit Lichtbildern nach Eigentümern von sichergestelltem Diebesgut

Bergkamen/Kamen/Unna (ots)

Wie bereits polizeilich berichtet, hatte die Polizei im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung bei dem Beschuldigten eines laufenden Ermittlungsverfahrens Mitte September umfangreiches Diebesgut sichergestellt. Wie angekündigt, sucht die Polizei nun mit Lichtbildern von den entwendeten Gegenständen nach den rechtmäßigen Eigentümern.

Geschädigte eines Diebstahls in den vergangenen Wochen, die ihre Gegenstände auf den Fotos wiedererkennen und einen Eigentumsnachweis vorbringen können, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3320 zu wenden.

Foto 1: Elektrischer Rasenmäher GARDENA Power Max Foto 2: Multibrush Speedcontrol Foto 3: Pumpe "Heating + Bubble" Lay - Z - Spa Modell #54174 Foto 4: SUP Chillroy mit Paddel in Packsack Foto 5: Schlauchboot InShore III gelb/petrol in Packsack Foto 6: Motorradhelm IXS grün-schwarz-weiß Größe M Foto 7: German sports gun Sportgewehr GSG Modell AN500 Kal 4,5 1720220145022092D Foto 8: Sportgewehr Umarex 4,5 mm, braun M17296 Foto 9: Sportgewehr Diana Mod. 25D 4,5 mm braun

