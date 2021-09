Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Beißender Geruch: Flasche Salmiakgeist löst Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus

Bergkamen (ots)

Eine bislang unbekannte Person hat am Montag (27.09.2021) gegen 15.20 Uhr in dem Treppenhaus eines Ärztehauses an der Louise-Schröder-Straße in Bergkamen eine Flasche Salmiakgeist mit einer Konzentration von 9,5 Prozent abgestellt. Durch das seitliche Ablegen und Entfernen des Deckels traten etwa 20 bis 50 Milliliter der Flüssigkeit aus. Dadurch entwickelte sich ein beißender Geruch im Treppenhaus. Zeugen wählten daraufhin den Notruf. Die Patienten und Angestellten der Arztpraxen wurden aus dem Gebäude evakuiert. Eine Frau klagte nach dem Einatmen über gesundheitliche Probleme und wurde deshalb in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr verschloss die Flasche und entfernte die ausgetretene Flüssigkeit. Die Polizei stellte die Flasche sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell