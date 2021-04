Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei: Oberhausen: A 42 - Verkehrsunfall nach Fahrstreifenwechsel - Sechs Männer zum Teil schwer verletzt - Etwa 800 Liter Diesel ausgelaufen

Düsseldorf (ots)

Montag, 26. April 2021, 19.15 Uhr

Gestern Abend verletzten sich sechs Männer bei einem Verkehrsunfall in Höhe der Anschlussstelle Oberhausen-Zentrum auf der A 42 zum Teil schwer. Ein 29-jähriger Autofahrer hatte den Fahrstreifen gewechselt und dabei wohl einen anderen Verkehrsteilnehmer übersehen. Circa 800 Liter Dieselkraftstoff flossen auf die Fahrbahn, da ein unbeteiligter Tanklastzug durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt worden war.

Zur Unfallzeit war ein 29-Jähriger mit seinem Opel und vier Mitfahrern im Alter von 21 bis 27 Jahren auf dem mittleren Fahrstreifen der A 42 in Richtung Kamp-Lintfort unterwegs. Nach Stand der bisherigen Ermittlungen wechselte er in Höhe der Anschlussstelle Oberhausen-Zentrum auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei wohl einen 51-Jährigen aus Rheinberg in seinem BMW. Nach der Kollision der beiden Fahrzeuge, schleuderte der Opel zunächst gegen die Mittelschutzplanke, von dort nach rechts und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 29-Jährige und drei seiner Mitfahrer wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein weiterer Insasse des Opel und der 51-Jährige aus Rheinberg verletzten sich leicht. Durch den Verkehrsunfall wurden Metallteile auf die Gegenfahrbahn geschleudert und beschädigten dort einen Tanklastzug. Etwa 800 Liter Dieselkraftstoff flossen auf die Fahrbahn. Die Richtungsfahrbahn Kamp-Lintfort war bis Mitternacht wegen der Verkehrsunfallaufnahme und anschließender Reinigungsarbeiten voll gesperrt. Das längste Stauaußmaß betrug etwa 2.000 Meter.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell