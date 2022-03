Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Vorfahrt missachtet

Am Sonntag erlitt ein Radfahrer bei Ehingen schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 16 Uhr fuhr ein 82-Jähriger mit seinem Pedelec auf dem Gemeindeverbindungsweg von Herbertshofen in Richtung Kirchbierlingen. Kurz vor der Ortschaft überquerte der Radfahrer die L257. Dabei übersah er wohl den Mercedes einer 80-Jährigen, die aus Rottenacker kam und in Richtung Kirchbierlingen fuhr. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei erlitt der 82-jährige Radler schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 10.000 Euro.

