Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zeuge beobachtet Einbrecher

Am Sonntag nahm die Polizei in Ulm einen 14-Jährigen vorläufig fest.

Ulm (ots)

Kurz vor 14.45 Uhr sah eine Zeugin wie zwei Jugendliche eine Dachluke an der Sporthalle in der Moltkestraße öffneten. Einer der Beiden stieg durch die Dachluke in das Gebäude, während der Andere flüchtete. Die Zeugin informierte die Polizei. Die rückte mit mehreren Streifen an und durchsuchte das Gebäude. Im Innern entdeckte die Polizei den 14-Jährigen. Der hatte sich versteckt. Er wurde vorläufig festgenommen und auf ein Polizeirevier gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er seiner Mutter übergeben. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Einbruchs rechnen. Die Ermittlungen nach dem zweiten Jugendlichen dauern noch an.

Das Verhalten der Zeugin lobt die Polizei. Sie hätte überlegt gehandelt und Verantwortung übernommen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

+++++++ 0523988

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell