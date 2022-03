Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Heroldstatt - Fahrt im Rausch

Am Sonntag prallte eine Fahranfängerin in Heroldstatt gegen eine Hausfassade.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 0.45 Uhr. Die 18-Jährige fuhr im Ennabeurer Weg und wollte nach links in Richtung Jugendhaus abbiegen. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit und Alkohol kam sie von der Fahrbahn ab. Sie durchfuhr einen Vorgarten und prallte gegen eine Hausfassade. Die Fahrerin des Mercedes war nicht angegurtet und schlug prallte gegen die Windschutzscheibe. Mit schweren Verletzungen kam sie in ein Krankenhaus. Ihre 20 und 22 Jahre alten Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen und konnten sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Erste Ermittlungen ergaben, dass die 18-Jährige ihren jüngst erworbenen Führerschein noch gar nicht bei der Führerscheinstelle abgeholt hatte. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Mühlhausen dauern an. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf etwa 25.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr. Das fahrerische Können wird durch Alkohol und Drogen leichtfertig überschätz. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Kontrolle sowie körperliche und geistige Fitness!

