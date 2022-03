Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auto beim Fahrstreifenwechsel nicht beachtet und Unfall verursacht

Ulm (ots)

Das Polizeirevier Ulm-Mitte, Tel. 0731/188-3312, sucht Zeugen zu einem Unfall am Samstagabend auf der Adenauerbrücke. Hier fuhren auf der B28 aus Richtung Senden kommend ein Opel Corsa und ein Mercedes Kombi. Gegen 18.40 Uhr kam aus Neu-Ulm ein roter Audi Q mit UL-Kennzeichen auf die Adenauerbrücke gefahren und wechselte auf die mittlere Spur. Dabei übersah die ca. 45-jährige Audifahrerin den neben ihr fahrenden Corsa. Die 19-jährige Corsafahrerin musste nach links ausweichen. Dabei touchierte sie den neben ihr fahrenden Mercedes. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 EUR, am Mercedes in Höhe von 5.000 EUR. Die verursachende Audifahrerin hatte noch Blickkontakt mit der Opelfahrerin aufgenommen, sich dann aber in die Tunnelröhre in Richtung Norden unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

