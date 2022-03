Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Musikanlage aus Auto ausgebaut und gestohlen

In Göppingen war seit Samstagabend, ca. 20 Uhr, in der Brückenstraße ein blauer VW Polo geparkt. Als der Fahrer 8 Stunden später wegfahren wollte, war das Auto offensichtlich durchwühlt worden. Weiter war die Musikanlage mit Lautsprecher und Radio ausgebaut und gestohlen worden. Die Polizei konnte Spuren sichern. Das Polizeirevier Göppingen, Tel. 0731/63-2360, bittet Zeugen um Hinweise. Wer hat Personen gesehen, die sich während der Nacht an dem VW zu schaffen machten.

