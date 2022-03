Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Verkehrsrowdy unterwegs - Komplett eskaliert ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 19-Jähriger auf dem Berliner Ring.

Gegen 23:45 Uhr fiel der junge Mann einer Streife des Polizeireviers Ulm-West auf dem Berliner Ring, Höhe der Halle Nord auf. Dort raste er förmlich mit seinem Peugeot in Richtung Bundeswehrkrankenhaus. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf. Dabei mussten sie den Streifenwagen auf bis zu 150 km/h beschleunigen, um den Raser nicht aus den Augen zu verlieren. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit liegt in diesem Bereich bei 70 km/h. Im weiteren Verlauf, wo nur noch 60 km/h erlaubt sind, überholte der 19-Jähirge auf Höhe Virchowstraße mehrere Fahrzeuge. Am Kreuzungsbereich Eselsbergsteige / Nelly-Sachs-Straße setzte er dieses Verhalten unbeirrt fort. Hier überholte er wieder mehrere Fahrzeuge, wozu er die Linksabbiegespur benutzte sowie die durchgezogene Linie und Sperrfläche missachtete. Danach raste er weiter. Die Polizisten holten ihn ein und unterzogen ihn einer Kontrolle. Er war sich jedoch keiner Schuld bewusst. Seiner deutlichen Uneinsichtigkeit hielt der sprichwörtliche Boden des Fasses nicht mehr stand. Die Polizisten zeigten den Mann an. Zudem wurde angeregt, die charakterliche Eignung des 19-Jährigen zum Führen von Kraftfahrzeugen zu überprüfen. Zeugen für das gefährliche Fahrverhalten des Verkehrsrowdys werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ulm-West unter Tel. 0731/188-3812 zu melden.

