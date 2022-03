Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm-Böfingen - Gartenhütte brennt nieder - Total zerstört wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Gartenhütte an der Böfinger Steige.

Gegen 01:00 Uhr meldete ein Zeuge den Brand einer Gartenhütte in der Kleingartenanlage Braunland an der Böfinger Steige. Das Polizeirevier Ulm-Mitte und die Ulmer Feuerwehr fuhren sofort an. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Durch das Feuer und die Löscharbeiten wurde die Gartenhütte jedoch völlig zerstört. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, wird jedoch auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Für die Löscharbeiten wurde die Böfinger Steige für etwa zwei Stunden gesperrt. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

