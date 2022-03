Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Zwei Versammlungen verliefen ruhig

Die Polizei war am Samstag in Göppingen im Einsatz.

Ulm (ots)

Ab 10.30 Uhr fanden in der Göppinger Innenstadt zwei angemeldete Versammlungen statt. Mit starken Kräften war das Polizeipräsidium Ulm am Schlossplatz und am Marktplatz präsent, um für die Sicherheit der Versammlungen und deren Umfeld zu sorgen. Dabei erhielt die Ulmer Polizei auch Unterstützung vom Polizeipräsidium Einsatz.

Die Polizei setzte auf Deeskalation, Kommunikation und Transparenz. Deshalb waren auch Anti-Konflikt-Teams im Einsatz.

Ein offensichtlich Betrunkener erhielt von der Polizei am Marktplatz einen Platzverweis. Da er wenig später wieder versuchte die Versammlung zu stören, nahm die Polizei ihn in Gewahrsam.

Ansonsten liefen beide Versammlungen ohne Störungen oder Verstöße ab.

