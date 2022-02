Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung Polizeikommissariat Peine vom27.02.2022

Peine (ots)

Diebstahl eines Pkw

Samstag, 26.02.2022, ca. 03:00 Uhr

31224 Peine, Landecker Straße

Am frühen Samstagmorgen entwendeten unbekannte Täter einen auf dem Grundstück vor einem Wohnhaus an der Landecker Straße in Essinghausen abgestellten BMW der 5er-Reihe. Der Schaden beträgt etwa 8.000 Euro. Es wurde ein Strafverfahren gegen den oder die unbekannten Täter eingeleitet. Mögliche Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag relevante Feststellungen im Bereich des Tatortes hatten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine unter der Telefonnummer 05171 / 9990 zu melden.

Verkehrsunfall am Bahnübergang

Samstag, 26.02.2022, 16:45 Uhr

31224 Peine, Kreisstraße 47, Gemarkung Woltorf

Eine 58-jährige aus der Gemeinde Ilsede befuhr am Samstagnachmittag mit ihrem Ford die Kreisstraße 47 zwischen Woltorf und Dungelbeck. Vermutlich wurde die Fahrzeugführerin aufgrund tief stehender Sonne geblendet, sodass sie die geschlossene Schranke und das Rotlicht des Bahnüberganges übersah. Die Schranke wurde dabei durch den Pkw durchbrochen. Da glücklicherweise in diesem Moment kein Zugverkehr herrschte, kam es zu keinem weiteren Zusammenstoß. Der Pkw kam erst nach dem Passieren des Bahnüberganges zum Stehen. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt. Der Bahnverkehr wurde für etwa zwei Stunden beeinträchtigt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Neben der Polizei waren ein vorsorglich alarmierter Rettungswagen sowie ein Notfallmanager der Deutschen Bahn vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

