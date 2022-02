POL-SZ: Pressemeldung Polizeikommissariat Peine vom 26.02.2022

Polizei Salzgitter

Freitag, 25.02.2022, 13:00 Uhr

31234 Edemissen, Maschtorkamp

Eine Polizeistreife kontrollierte am Freitagmittag einen 37-jährigen Mann aus Edemissen. Dieser war mit seinem Elektrokleinstfahrzeug, einem sogenannten E-Scooter, auf dem Maschtorkamp in Edemissen unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass für das benutzte Fahrzeug nicht der erforderliche Pflichtversicherungsschutz bestand. Es wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Freitag, 26.02.2022, 23:30 Uhr

31224 Peine, Schützenstraße

Ein weiterer Benutzer eines Elektrokleinstfahrzeuges wurde am späten Freitagabend in Peine kontrolliert. Auch der 27-jährige aus der Gemeinde Edemissen war mit seinem Fahrzeug unterwegs, obwohl kein Pflichtversicherungsschutz bestand. Auch in diesem Fall wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Freitag, 25.02.2022, 17:00 Uhr

31234 Edemissen, Florentineweg

Am späten Freitagnachmittag wurde ein Pkw mit augenscheinlich ausländischer Zulassung im Florentineweg in Berkhöpen kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Pkw gänzlich ohne Zulassung im öffentlichen Verkehrsraum geführt wurde. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Da der Fahrzeugführer über keinen Wohnsitz in der Bundesrepublik verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

