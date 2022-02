Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.02.2022.

Salzgitter (ots)

Täter entwendeten einen Automaten.

Salzgitter, Lebenstedt, Am Schölkegraben, 23.02.2022, 12:00 Uhr-24.02.2022, 08:00 Uhr.

Unbekannte Täter entwendeten von der Hauswand einer Apotheke einen kompletten Automaten und verursachten hierdurch einen Schaden von mindestens 600 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 zu richten.

Täter drangen in eine Doppelhaushälfte ein.

Salzgitter, Hallendorf, Mühlenbusch, 24.02.2022, 19:00 Uhr.

Die Täter zerstörten die Fensterscheibe des Wohnhauses und konnten nach dem anschließenden Öffnen des gesamten Fensters sich einen Zutritt in das Haus verschaffen. Anschließend wurden gezielt Räume durchsucht. Zum gegenwärtigen Ermittlungsstand können keine Aussagen getroffen werden, ob die Täter Gegenstände entwendet haben. Der verursachte Schaden liegt bei ca. 500 Euro.

Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

Täter entwendeten einen VW Multivan.

Salzgitter, Bad, Friedrich-Ebert-Straße, 23.02.2022, 17:45-18:45 Uhr.

Innerhalb eines nur sehr kurzen Zeitraumes entwendeten die Täter einen vor einem Haus abgestellten dunkelgrünen VW T 4 Multivan. Auffällig an dem Fahrzeug war eine andere Lackfarbe des hinteren Stoßfängers. Die Schadenshöhe beträgt ca. 10.000 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/825-0 zu richten.

Unbekannte Täter zerstachen mehrere Reifen.

Salzgitter, Bad, Wallgraben, 23.02.2022, 21:00 Uhr-24.02.2022, 08.45 Uhr.

Unbekannte Täter hatten an zwei auf einem Parkplatz abgestellten Pkw Dacia und VW insgesamt sechs Reifen zerstochen und hierdurch einen Schaden von mindestens 1.000 Euro verursacht.

Zeugenhinweise werden an die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/825-0 erbeten.

