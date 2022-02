Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 25.02.2022:

Peine (ots)

Sturmböen verursachen Sachschaden

Am Abend des 24.02. haben starke Sturmböen nahezu zeitgleich zu Schäden in verschiedenen Teilen des Landkreis Peine geführt. Gegen 18:45 Uhr fuhr ein 18-jähriger Ilseder mit seinem Fiat auf der L475 in Richtung Vechelde. Am Ortsausgang von Köchingen geriet er in einen starken Hagelschauer, währenddessen ein Ast auf das Dach und die Windschutzscheibe des Wagens stürzte. Die Scheibe splitterte, der Fahrer blieb aber unverletzt und konnte sein Fahrzeug unfallfrei zum Stehen bringen.

Nahezu zeitglich wurde in Edemissen ein mehrere Meter langer Bauzaun durch Windböen auf eine Straße geworfen. Polizisten mussten den Zaun wegräumen, um eine Gefahr für den Straßenverkehr zu vermeiden.

Im gleichen Zeitraum sind in Ersehof mehrere Bäume auf die B214 und die dortige "Poststraße" gestürzt. Die Feuerwehr Ersehof/ Neubrück war im Einsatz, um die Bäume beiseite zu räumen. Einer der Bäume drückte ein etwa 5 Meter langes Mauerstück auf die Straße. Die B214 musste während der Räumarbeiten für etwa 90 Minuten gesperrt werden.

