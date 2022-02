Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 25. Februar 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen: Seniorin beim Einkauf bestohlen

Donnerstag, 24.02.2022, zwischen 12:00 Uhr und 12:40 Uhr

Während des Einkaufs in einem Discounter in Cremlingen, Im Moorbusche, wurde eine 78-jährige Seniorin am Donnerstagmittag Opfer eines Diebstahls. Demnach entwendeten bislang unbekannte Täter die Geldbörse der Seniorin, welche sich in einer Tasche im Einkaufswagen befunden hatte. Vermutlich nutzten der oder die Täter einen günstigen Moment zum Diebstahl aus. Es entstand Schaden in Höhe von zirka 200 Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell