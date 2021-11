Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Versuchte räuberische Erpressung in Ueckermünde (LK Vorpommern-Greifswald)

Ueckermünde (ots)

Am 12.11.2021, gegen 16:45 Uhr betrat eine unbekannte männliche Person eine Apotheke in der Ueckerstraße in Ueckermünde. Zu diesem Zeitpunkt befand sich lediglich eine Mitarbeiterin der Apotheke in den Räumlichkeiten. Der Tatverdächtige zog einen pistolenähnlichen Gegenstand aus seiner Jackentasche, hielt diesen in Richtung der Apothekerin und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Geschädigte lehnte eine Geldübergabe ab und drängte den Tatverdächtigen in Richtung Tür. Dieser verließ daraufhin die Apotheke und flüchtete fußläufig in Richtung Kirche. Der Tatverdächtige soll ca. 1,65m groß sein und wird auf ca. 55 - 60 Jahre geschätzt. Er ist Brillenträger und hat einen grauen Bart. Bekleidet war er zur Tatzeit mit schwarzer Oberbekleidung, einer schwarzen Mund-Nasen-Bedeckung und einem grünen Basecap mit der Aufschrift "Wernesgrüner". Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ueckermünde unter 039771/82-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell